Gaeta.it - Riflessione sulla tragedia del treno 8017: un evento dimenticato di Balvano nel 1944

Facebook WhatsAppTwitter Il 12 novembre alle ore 18:00 presso l’UNAR Sala Italia, in via Ulisse Aldrovandi 16 a Roma, si terrà un’importante manifestazione organizzata dall’Associazione dei Lucani, dal titolo “Appuntamento con la storia:”. L’incontro si propone di mettere in luce uno dei più gravi disastri ferroviari della storia italiana, unche ancora oggi merita attenzione e. La presidente dell’associazione, Eleonora Locuratolo, darà il benvenuto ai partecipanti, seguita dagli interventi dell’onorevole Giampaolo D’Andrea e di Gianluca Barneschi, autore del libro “Il disastro: il“.Un disastro trascurato dalla memoria collettivaIl 3 marzo, la Galleria delle Armi a, in provincia di Potenza, divenne il luogo di unain cui oltre 600 persone persero la vita.