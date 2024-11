Pro Saudi League 2024 l’Al Nassr di Pioli torna a vincere | basta un gol di Mane contro l’Al Riyadh

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Dopo due pareggi consecutivi,di StefanoinProe si conferma imbattuta. Nella decima giornata di campionato la squadra del tecnico italiano, terza in classifica, batte 1-0, settima forza della lega, e sale a 22 punti, sei in meno della capolista Al Hilal. Decisivo un gol dial 41?, mentre Cristiano Ronaldo, in campo per novanta minuti, è rimasto a secco. Titolare anche Brozovic che ha fatto coppia con Otavio a centrocampo, mentre Talisca è partito dal 1? sulla trequarti. Nel prossimo turnodovrà vederselaQadisiya, reduce da tre vittorie consecutive.