Ilrestodelcarlino.it - Osimo, arriva il poker: "Una vittoria di gruppo"

QUERZOLI 0 LA NEF RE SALMONE3 Parziali: 23-25, 14-25, 20-25 Arbitri: Natalini e Mochivola. Quattro giornate e quattro vittorie per La Nef che mercoledì sera ha espugnato nettamente anche Forlì nel recupero della seconda giornata. Sabato erato un altro successo e sempre in trasferta perche aveva sbancato il campo del San Marino in quattro set. La formazione osimana - nonostante alcune assenze pesanti, come quella dei fratelli Stella - riesce a primeggiare a Serravalle. Nel clan osimano non ci può essere che grande soddisfazione per i due successi ravvicinati. A Forlì èta unain rimonta nel primo set grazie agli attacchi di Boesso e Stella. Il secondo parziale è un monologo dei "senza testa" grazie al servizio e a una buona difesa portando a casa poi anche il terzo set.