Olio e castagne, una doppia festa per degustare i sapori dell’autunno

in un’unica, domenica 10 novembre, in piazza Matteotti, a partire dalle ore 15, dove si svolgeranno sia lad’Autunno del Comitato Festeggiamenti sia la manizione "Montale degust" organizzata dall’amministrazione comunale dopo il successo di "Montale degustavino" tenutasi nello scorso settembre. Per lad’Autunno è la 37esima edizione, per "Degust" è il secondo atto di un programma di promozione dei prodotti locali proposto dall’assessora alle attività produttive e al turismo Luisa Innocenti. Oltre alle prelibatezze a base diproposte dal Comitato e all’, dae da acquistare e presentato dalle aziende della zona, saranno presenti anche stand gastronomici di esercizi commerciali del paese. Le aziende produttrici dipresenti in piazza saranno la fattoria di Colle Alberto di Montale, l’azienda agricola Galligani di Quarrata, l’Ager Oliva di Tommaso Dami di Pistoia, l’azienda agricola Ti Garba di Luca Varini di Pieve a Nievole e l’azienda agricola La Maschera di Roi Maccioni di Larciano.