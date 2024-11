Ilgiorno.it - La battaglia per tutti. Sportello salute chiama i cittadini: "Curarsi è un diritto"

In piazza per ricordare chehanno ila essere curati e che, talvolta, presentare un ricorso può risolvere infinite attese per esami e viste: una tipologia di intervento che, per tramite del solodi Legnano, in pochi mesi è già stata utilizzata in un centinaio di casi. È a partire da questi presupposti che domani dalle 9 alle 12, losarà in Piazza del Mercato a Legnano proprio per incontrare cittadine ee illustrare come far valere il proprioa essere curati. "i giorni le cittadine e iche si rivolgono alle strutture sanitarie per sottoporsi agli esami o alle visite specialistiche prescritte dal proprio medico di famiglia, e anche dal medico ospedaliero, si scontrano con la difficoltà ad ottenere un appuntamento nei tempi indicati nella ricetta - spiegano i portavoce dellodi Legnano -.