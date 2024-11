Il tronchetto di Natale alla vaniglia | non uso panna ma una crema speciale!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Ildi: non usoma una fantasticaal burro!Sulla mia tavola imbandita per le feste non manca mai: ildi, candido, quasi innevato, sotto una coltre golosa dial burro.Profuma died è una meraviglia. Quando lo preparo, lo metto al sicuro da le manine birichine dei miei nipotini, perché appena possono affondano i loro polpastrelli nella morbida farcitura e ne rubano un bel po’! Ma li perdono, perché asiamo tutte più buoni e lo sono anche i dolci!Anche se è incredibilmente bello da sembrare una preparazione difficile e complessa, in verità è semplicissimo. Si tratta di una pasta biscotto ripiena, arrotolata su se stessa e poi ricoperta da una golosa farcitura. Una spolverata di granella di nocciole per renderla croccante e questo capolavoro è pronto per essere servito.