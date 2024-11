Movieplayer.it - Il complotto di Tirana, la recensione: un documentario geniale per raccontare una truffa geniale

Manfredi Lucibello ripercorre le tappe che hanno portato ad una delle più grandi e ingegnose frodi ai danni dell'arte contemporanea. Di mezzo una Biennale, Oliviero Toscani, quattro autori inesistenti e un artista capace di beffare tutti mentre dava vita a un happening memorabile. "Caro Direttore, il suo giornale mi fa vomitare in quanto nella classifica dei migliori artisti degli ultimi cinquant'anni trovarmi all'ultimo posto mi ha veramente infastidito, perché credo di aver lasciato più segni io nel panorama iconico contemporaneo di idioti quali Ottani o Cingolani. Le sue classifiche comunque se le può infilare su per il culo". È la mail che Oliviero Toscani scrive a Giancarlo Politi, il critico e direttore della rivista d'arte contemporanea Flash Art, dopo aver scoperto il suo nome in fondo alla lista redatta dal magazine.