Lanazione.it - Festa dell'Olio a Pergine

Arezzo, 08 novembre 2024 –Valdarno inper celebrare uno dei “tesori” che questa stagione regala: domenica 10 novembre, nel suggestivo paese toscano, si svolgerà la “nuovo”, un appuntamento che si rinnova da ben 31 anni e che nasce nella volontà di valorizzare uno straordinario prodotto di eccellenza, amicoa salute. I vicoli del paese accoglieranno il consueto mercatoaccompagnato da degustazioni guidate e buon cibo, per una giornata all'insegna del gusto. Inoltre, in collaborazione con la Proloco diche organizza la “nuovo”, saranno proposti momenti di approfondimento nelle scuole con l'offerta di colazioni a base di pane eal fine di promuovere corrette abitudini alimentari attraverso la conoscenza di un prodotto basilare per la dieta mediterranea.