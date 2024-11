Gaeta.it - Crisi occupazionale a Biandronno: il sito Beko Europe chiuso dopo l’incontro al ministero

Facebook WhatsAppTwitter La situazionealdi Cassinetta, in provincia di Varese, è diventata critica. A partire dalle sei di questa mattina, l’intero stabilimento ha sospeso le attività in seguito a quanto emerso dalla recente riunione aldel Lavoro di Roma. Nonostante le aspettative di chiarimenti e soluzioni,ha lasciato i lavoratori insoddisfatti e preoccupati per il proprio futuro.Mobilitazione dei lavoratoriIl clima di incertezza ha spinto i dipendenti a organizzarsi, dando vita a un presidio che si è sviluppato subitol’assemblea sindacale. I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono stati presenti per sostenere i lavoratori e garantire che le loro preoccupazioni fossero ascoltate. Il presidio, che è stato stabilito davanti ai cancelli dello stabilimento, ha come obiettivo quello di rallentare l’ingresso dei camion, manifestando così il proprio dissenso rispetto alla situazione attuale.