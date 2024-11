Ilfattoquotidiano.it - Christian Raimo sospeso, come Unicobas esprimiamo solidarietà: serve una resistenza culturale

Il 7 novembre mattina, docente e scrittore, non è potuto entrare nella classe del Liceo Archimede, dove insegna, perché l’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha emanato un provvedimento di sospensione nei suoi confronti per tre mesi, con una decurtazione del 50% dello stipendio.Il motivo addotto per questa grave decisione è che, dal palco della festa nazionale di Alleanza Verdi-Sinistra, durante un dibattito pubblico sulla scuola e non durante una lezione in classe (e questo è un particolare molto importante per giudicare nel modo giusto questo fatto), aveva criticato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, della Lega.Aveva detto che “dentro l’ideologia del ministro c’è tutto il peggio, la cialtronaggine, la recrudescenza dell’umiliazione”, oltre che “un evidente classismo, sessismo”; per questo, aveva aggiunto, il ministro rappresenta un “mondo che ci è avverso” e, utilizzando una metafora ardita, ma chiaramente condita d’ironia, che “va colpitosi colpisce la Morte Nera in Star Wars”.