Amsterdam 10 tifosi israeliani feriti Netanyahu mobilita l’esercito per i soccorsi Il premier olandese | Antisemitismo Wilders | Siamo la Gaza d’Europa

Scontri sono scoppiati nella notte nel centro dial termine della partita di calcio di Europa League tra Ajax e Maccabi, vinta dai padroni di casa 5-0. Il ministero degli Esteri di Tel Aviv parla di diecirimasti. La polizia ha protetto e scortato i supporter del Maccabi al loro hotel. Le autorità locali affermano di aver effettuato 57 arresti in totale durante la giornata. Benjaminha ordinato l’invio di due aerei adper soccorrere i cittadini: il primo ministro, si legge in una nota, considera “l’atroce incidente con la massima serietà“.Israele hatoper i: “In seguito ai gravi e violenti incidenti contro gliadsi legge in una nota delle Israel Defense Forces -, sotto la direzione del livello politico e in conformità con una valutazione situazionale, l’IDF si prepara a dispiegare immediatamente una missione di salvataggio con il coordinamento del governo