Viabilità: il 2025 porta con sé i nuovi regolamenti per stalli blu e ZTL

Pisa, 7 novembre 2024 – Entrerà in vigore il primo gennaioil nuovo regolamento per i parcheggi sugliblu (ZSC, zona a sosta controllata) e di sosta e transito in ZTL (Zona a traffico limitato). Le novità sostanziali contenute nelle due ordinanze sono volte a tutelare i residenti, senza intaccare i diritti chi può accedere/sostare nelle aree per le quali fa richiesta. L'elemento più evidente introdotto è che si passa a 1 targa per ciascun permesso (sia in ZTL che ZSC), tranne alcune eccezioni. Nelle categorie indicate a seguire, ovvero le eccezioni, a ciascun permesso possono essere associate due targhe. ARTIGIANI. A ciascun permesso rilasciato possono essere associate due targhe. Può comunque accedere una sola targa per volta. Se deve accedere la targa secondaria, va segnalato tramite apposita sezione delle di Pisamo, altrimenti scatta la multa.