Gaeta.it - Terracina, il canile comunale promuove l’inclusione sociale e l’adozione responsabile dei cani

Facebook WhatsAppTwitter A, un’iniziativa innovativa ha preso piede grazie al, che ha abbracciato il progetto “Crescere insieme si può”. Questa iniziativa, organizzata dall’Associazione Le Orme di Jack in collaborazione con il Comune e il nucleo di Protezione Civile di, tende aredei giovani con disabilità e a facilitaredeidel. Si tratta di un programma che mira anche a stimolare il volontariato nella comunità, creando un legame tra le persone e gli animali in cerca di una casa.Un percorso di formazione per idelNeldi, ipartecipano a un programma strutturato che prevede un regolare addestramento. Ogni settimana, alcuni di questi animali vengono portati in un centro di addestramento cinofilo dove ricevono le istruzioni necessarie per migliorare le loro competenze e comportamenti.