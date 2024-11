Ilfattoquotidiano.it - “Spero che Trump mi permetta di condividere una cella di prigione con Taylor Swift. Sono davvero bravo a creare braccialetti”: Jimmy Kimmel apre lo show in lacrime dopo i risultati elettorali

“È stata una notte terribile per le donne, per i bambini, per le centinaia di migliaia di immigrati che lavorano duro e che fanno andare avanti questo paese, per l’assistenza sanitaria, per il nostro clima, per la scienza, per il giornalismo, per la giustizia e per la libertà di parola”: cosìche, a poche ore dall’elezione di Donalda Presidente degli Stati Uniti, ha aperto il suo, uno dei più amati e seguiti d’America, con queste parole e con gli occhi lucidi.Non finisce qui, perché il conduttore ha proseguito: “È stata una notte terribile per i poveri, per la classe media, per gli anziani che fanno affidamento sulla previdenza sociale, per i nostri alleati in Ucraina, per la NATO, la democrazia e la decenza. Ed è stata una notte terribile per tutti coloro che hanno votato contro di lui.