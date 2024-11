Gaeta.it - Seychelles: oltre al mare, un’opportunità di avventura e cultura

Facebook WhatsAppTwitter Lesono conosciute come il paradiso terrestre, un luogo che attrae turisti affascinati dalle sue spiagge idilliache e dalle acque cristalline. Tuttavia, questo arcipelago offre molto di più di semplici giornate di sole e relax.alle meravigliose spiagge, i visitatori possono scoprire un ricco patrimoniole e naturalistico attraverso escursioni nell’entroterra, che rivelano paesaggi sorprendenti e opportunità per esplorare le tradizioni locali. Scoprire queste gemme nascoste aggiunge una dimensione diversa a una vacanza già perfetta.Escursioni a Silhouette Island: un trekking indimenticabileSilhouette Island è una delle destinazioni meno conosciute delle, ma offre esperienze uniche per gli amanti della natura e del trekking.