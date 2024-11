Lanazione.it - Prato, la fabbrica tessile diventa un supermercato. L’inaugurazione a Santa Lucia

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 7 novembre 2024 – Inaugurato un nuovo: è il negozio Lidl che da alcuni mesi era in costruzione a, in via Bologna 485-487. Al taglio del nastro c’era anche l’assessore al Commercio del Comune di, Benedetta Squittieri. L’apertura del negozio ha portato all’assunzione di 15 persone. Sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21,30 e la domenica dalle 8 alle 21. Il(1.200 metri quadri) ha preso il posto di unain disuso, ed è stato costruito con metodi attenti all’efficienza energetica, tanto che per alimentare le necessità del punto vendita viene usata solo energia proveniente da fonti rinnovabili. Il progetto include anche la realizzazione di una passerella ciclopedonale che collega Via Bologna a Via Fratelli Cervi.