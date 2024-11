Puntomagazine.it - Napoli: controlli in città da est a ovest, denunce e sanzioni dei Carabinieri

Numerose le persone identificate e i veicoli controllati a. Ispezionate anche attività commercialitotale per oltre 40 mila euroGiorni dinel capoluogo campano. Nei quartieri occidentali e orientali della, idelle compagnie di Poggioreale e Bagnoli hanno presidiato le strade con posti di controllo e perquisizioni.Si parte dai quartieri San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Barra e Poggioreale.67 le persone identificate, 42 i veicoli passati al setaccio. 20 leal codice della strada per oltre 19mila euro di contravvenzioni.2 le persone denunciate per furto di energia elettrica. L’alimentazione delle loro abitazioni era collegata direttamente alla rete elettrica nazionale, senza il filtro del contatore. Parcheggiatori abusivi anche in area orientale.