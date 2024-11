Lanazione.it - Migliore Filiera Forestale: ad Ecomondo 2024 premiato il progetto “A.Bi.E.S. - Abete Bianco Edifici Storici” guidato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino

Arezzo, 7 novembre: adil“A.Bi.E.S. -deidel. In occasione disono stati premiati i vincitori della sesta edizione del premio organizzato da PEFC Italia e Legambiente per sostenere e rilanciare le buone pratiche di gestione. Per la categoriaè statoil“A.BI.E.S. -” coordinatodeidele finanziato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi grazie ai fondi del bando “Parchi per il clima” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”. Ilha coinvolto anche l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) del CNR e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi Firenze (DAGRI), per la realizzazione di attività di ricerca e Compagnia delle Foreste per le attività di formazione e divulgazione del