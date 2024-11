Sport.quotidiano.net - Martedì sera in tribuna una ’spia’ da Madrid: Simeone apprezza il colombiano e segue l’argentino. Beukema, invece, piace alla Juve a caccia di un vice Bremer. Osservatore dell’Atletico al Dall’Ara per Lucumi e Castro

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

osservati speciali: con ilin prima fila.sfida di Champions tra Bologna e Monaco non è passata inosservata la presenza di un’. Guarda caso i Colchoneros sono stati più volte accostati dColombia fin dal gennaio scorso sulle tracce di John, che il Bologna ha blindato nell’ultimo calciomercato dopo l’addio di Riccardo Calafiori. Che anon abbiano mollato il colpo è probabile. Anche perché la storia rossoblù racconta come 1-2 pezzi da novanta possano essere sacrificati in estate sull’altare delle plus valenze per animare il mercato in entrata., arrivato dal Belgio per 8 milioni, promette di essere uno dei prossimi candidati, specie se dovesse continuare di questo passo: anche perché il vero sostituto di Calafiori (con il quale ha anche giocato in coppia nella scorsa stagione) si sta rivelando lui.