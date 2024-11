Ma stai zitto Grande Fratello | un aereo per Helena ma che figuraccia per Lorenzo

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Alè iniziata una nuova giornata ed è stata caratterizzata dall’arrivo di numerosi aerei dedicati ad alcuni concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il quintodella giornata riporta unsorriso sul volto di, molto amata dal pubblico, soprattutto dopo la rottura con, da una decina di giorni fidanzato con Shaila Gatta.Con uno striscione di supporto, gli ex sostenitori della coppia composta dahanno voluto comunicare alla ragazza tutto il loro sostegno: “H L’ONESTÀ VINCE SEMPRE #EXHELENZO”, hashtag che da quando Spolverato ha ufficializzato la sua storia con Shaila Gatta utilizzano i fan della modella brasiliana.Leggi anche: Enzo Paolo Turchi lascia il. Il motivo spiegato a Pamela, poi lo choc: “È in punto di morte”è convinto che l’persia anche per luiFelice per aver conquistato i loro cuori, l’inquilina li ringrazia per non averla mai abbandonata.