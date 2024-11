Sport.quotidiano.net - Lo Squalo e quella voglia di fare gol: "Sono arrabbiato solo con me stesso"

di Michele Bufalino "E’ stato un mese e mezzo difficile perché nonriuscito aquello che amo di più,gol". Parola di Nicholas Bonfanti al Nerazzurro di 50 Canale. Losta attraversando un periodo complicato, giocando con regolarità. Il suo sfogo televisivo non è da intendersi come un giocatore che scalpita per giocare di più, bensì, come è stato logiocatore a chiarire, Bonfanti ce l’ha con sé: "un ragazzo emotivo e vivo di emozioni - continua il giocatore -.con meperché vorreicome mio padre che è riuscito ad esordire in Serie A. Se non segno è colpa mia e questo periodo mi ha fatto anche innervosire". Bonfanti infatti è molto legato ai suoi compagni e al tecnico, che gli è entrato dentro, nel profondo: "Essere allenati da uno degli attaccanti più forti della storia del calcio è un privilegio, ringrazierò sempre il mister perché mi ha stimato fin dal primo giorno".