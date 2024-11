Nerdpool.it - L’evento di novembre per Pokémon TCG Pocket

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

è arrivato e, con lui, arriva anche il primo evento diTCG, il gioco di carte collezionabile per smartphone dedicato a. NelEmblema 1 bisognerà vincere delle lotte VS (sbloccabili dopo solo pochi minuti di giochi) per ottenere degli Emblemi da poter sfoggiare sul proprio profilo.Gli Emblemi sono ottenibili in base al numero di vittorie:1 vittoria – Geni Supremi: evento emblema 1 (partecipazione) 5 vittorie – Geni Supremi: evento emblema 1 (bronzo) 25 vittorie – Geni Supremi: evento emblema 1 (argento) 45 vittorie – Geni Supremi: evento emblema 1 (oro) Puoi controllare i dettagli toccando l’icona delle info nella schermata dele poi Guida. Questo evento si terrà da oggi, 72024, fino alle 05:59 GMT del 282024.