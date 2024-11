Amica.it - Le 12 tendenze moda dell’A/I 2024-25 in un video

Le sfilate autunno/inverno-25 delineano il guardaroba di stagione attraverso 12 nuove. Amica.it le ha riassunte in un. GUARDA LE FOTO30dalle sfilate autunno inverno/25 Le stampe animalier di Blumarine, i dettagli macro floreali di Prada e Giorgio Armani si alternano ai look monocolore in pelle di Tom Ford, ai toni pastello di Chanel e alle sfumature vivaci dei collant colorati Miu Miu. Le silhouette dei cappotti extra long di Max Mara e i cuissardes altissimi di Gucci si succedono alle borse oversize di Bottega Veneta e di Acne Studios. Gli outfit con piume di Givenchy si danno il turno con gli abiti con texture 3D di Missoni; inoltre, frange e volant impreziosiscono i look boho chic da giorno e da sera di Chloé, Isabel Marant e Ann Demeulemeester.