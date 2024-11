Ilgiorno.it - Lago e Adda: un cimitero. L’acqua restituisce tre corpi. Si cerca un quarto disperso

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

L’e ildi Como come unsommerso. Ieri pomeriggio hanno restituito i cadaveri di tre persone e si sta ancorando quello di unscomparso. A Paderno d’i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione: probabilmente è quello di un 54enne scomparso da tre settimane. Lo hanno trovato mentre stavanondo un giovane, almeno all’apparenza, che alcuni testimoni hanno visto scavalcare la balaustra dal ponte San Michele e saltare di sotto e poi galleggiare in superficie, prima di inabissarsi. Il ragazzo al momento non è stato ancora ritrovato, nonostante i soccorritori abbiano scandagliato per ore l’, mentre appunto hanno ritrovato un’altra salma. "Nel corso delle ricerche è stato rinvenuto il cadavere di un altro soggetto, non compatibile per le condizioni di ritrovamento con la persona verosimilmente caduta da ponte", riferiscono da Areu.