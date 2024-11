Panorama.it - I Ragazzi Irresistibili arrivano al Manzoni

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Metti due vecchi artisti ormai sul viale del tramonto, inseriscili in una commedia del sempre acutissimo Neil Simon, falli interpretare da due fenomeni del panorama teatrale italiano. Quello che ne esce, non potrà che essere un successo.Fino al 17 novembre, al Teatro, va in scena «I», commedia teatrale ispirata alla vita di una vera coppia di attori del varietà americano, con due protagonisti d’eccezione: Umberto Orsini e Franco Branciaroli, con la regia (e all’occorrenza voce fuori campo) di Massimo Popolizio.Willy Clark e Al Lewis sono stati per ben 43 anni la coppia di attori comici più famosa e richiesta di tutta l’America, riempiendo teatri e regalando risate a milioni di persone.A un certo punto, però, la coppia si divide e i rapporti si deteriorano. L’irascibile e scontroso Willy si rifugia in un alberghetto di New York, mantenendo i rapporti solo con il nipote (e agente dello spettacolo) Ben e il mite e preciso Al, trasferisce tutta la propria esistenza nella soporifera New Jersey.