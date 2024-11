Inter-news.it - Del Piero: «Inter vicina alla perfezione. Scudetto? Giusto ambirci!»

L’ex bianconero Alessandro Delcommenta la vittoria dell’in Champions League, dando un parere generale anche sul momento e sulle ambizioni dei nerazzurri.VITTORIA PREZIOSA – Alessandro Delvenuto su Sky Sport 24 dopo-Arsenal, dichiara: «Questa vittoria secondo me ha un grandissimo peso perché l’ha già dimostrato in passato di essere cresciuta e di essere diventata una grande squadra. Stasera, con un po’ di fortuna onestamente, ha vinto da grande squadra. In un palcoscenico in cui giochi sempre, ogni tre giorni, riuscire a portare a casa una vittoria così, contro l’Arsenal diretta concorrente, in questo modo, è tanta roba. Non sempre si può giocaregrande, creare venti occasioni da gol, lasciarne tre, vincere 4-0. Nel contesto questa secondo me è una bellissima vittoria.