Talos robotica e IA per impianti solari | prima Open Call da 18 milioni di euro

Leggi tutto su Ildenaro.it

Il progettoha lanciato la sua, con scadenza per partecipare fissata al 3 dicembre. L’obiettivo del progettopeo è quello di trasformare i settori dell’energia e deglifotovoltaici sfruttando laavanzata e l’Intelligenza Artificiale (IA). Il bando si rivolge a soggetti che offrono soluzioni in linea con le sfide delineate da: ispezione aerea BVLOS, sistemi di rilevamento degli incendi, rilevamento autonomo di difetti nei cavi ad alta tensione subacquei e sotterranei, prevenzione della crescita di alghe e di incrostazioni, monitoraggio del microclima basato sull’IA per il fotovoltaico, ispezione e manutenzione degli ancoraggi e delle piattaforme. Possono partecipare al bando startup o PMI legalmente registrate in uno dei seguenti Paesi: Stati membri dell’Unionepea e i suoi Paesi e territori d’oltremare (PTOM), Paesi associati a Horizonpe.