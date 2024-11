Lapresse.it - Rai, Gasparri: “Conosco già il nome del prossimo presidente, però lascio che decidano loro”

“Scontro Forza Italia – Lega su canone Rai? Ma no, sono tutte cose che, come gli stati generali, servono a poco”. Così Maurizio, a margine dell’evento in Senato ‘Le sfide del servizio pubblico’. “Se il canone si riduce di 20 euro, alla Rai si danno, come l’anno scorso, 400 milioni di soldi dei cittadini. Una riduzione di cui i cittadini non si sono neanche accorti, perché 90 euro diviso per 12 mesi è una cifra molto bassa, se diventano 70 ancora meno. E poi la Rai ha avuto un risarcimento pari al taglio da 90 a 70 euro preso dai soldi pubblici”, dice. “Stati generali come premessa al voto su Agnes? No, non c’entra niente. Ho presentato nell’altra legislatura, e poi l’ho ripresentata nell’ottobre 2022, una norma per cancellare gli errori del PD e della sinistra di Renzi, che introdusse la figura dell’a.