Ilfattoquotidiano.it - Minuteman III, “dopo il voto negli Usa il lancio del missile nucleare ipersonico americano”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

A sei giorni dalla notizia di un test di nuovobalistico da parte della Corea del Nord, arriva quella che svela che “gli Stati Uniti testeranno unpoche orela chiusura delle urne”. È il Daily Mail a riportare la notizia sottolineando che ildelIII, disarmato, era previsto fra le 23 di martedì e le 5 del mattino di mercoledì dalla base spaziale di Vandenberg, in California. Proprio in coincidenza con lo spoglio dei voti per le elezioni presidenziali che riporteranno Donald Trump alla Casa Bianca il prossimo gennaio. Il test, spiegano alcuni funzionari dell’esercito al Daily Mail, è di “routine ed è stato programmato con anni di anticipo”. Ildi unbalistico intercontinentale (Icbm) ha generato qualche perplessità, ma i funzionari militari hanno fatto notare lo scopo del test è quello di mostrare “la prontezza delle forze nucleari statunitensi” e fornire “fiducia nella deterrenzadella nazione” tra i timori della crescente minaccia dello scoppio della Terza Guerra Mondiale.