Inter-news.it - Inter-Napoli, Mariani l’arbitro per la 12ª giornata di Serie A: le designazioni

si giocherà domenica alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la dodicesimadiA 2024-2025: ci saràdella sezione di Aprilia. ARBITRO(domenica 10 novembre ore 20.45) Arbitro: MaurizioAssistenti arbitrali: Alessandro Giallatini – Valerio ColarossiQuarto ufficiale: Matteo MarcenaroArbitro VAR: Aleandro Di PaloAssistente VAR: Gianluca Aureliano Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre nove partite del prossimo turno di campionato, che si giocherà da giovedì 7 a domenica 10 novembre.A 2024-2025, GLI ARBITRI PER La 12ªGENOA – COMO Giovedì 07/11 h.20.45 RAPUANO CECCONI – ZINGARELLI IV: MASSIMI VAR: PATERNA AVAR: GARIGLIO LECCE – EMPOLI Venerdì 08/11 h.