Rompipallone.it - Infortunio in Champions, tegola nerazzurra: è costretto al cambio

Ultimo aggiornamento 6 Novembre 2024 21:55 di redazione Nella serata diLeague arriva subito un nota stonata per la squadra: ecco cos’è successo Come ogni mercoledì che si rispetti in questo periodo dell’anno, è tempo diLeague. Precisamente siamo alla quarta di otto partite della prima fase della competizione Europea per eccellenza che da quest’anno, come stiamo cominciando ad imparare, è struttura a girone unico. Essendo arrivati al giro di boa, le partite cominciano a contare sempre di più. Dopo le gare di Milan, Juventus e Bologna di ieri con il successo dei rossoneri con il Real Madrid, il pareggio dei bianconeri a Lille e la sconfitta interna dei rossoblu con il Monaco, stasera è il turno di Inter e Atalanta. Gli uomini di Simone Inzaghi se la vedranno con l’Arsenal a San Siro mentre la Dea di Gian Piero Gasperini, reduce dalla grande vittoria di Napoli in campionato per 3-0, sarà ospite dello Stoccarda che proprio nell’ultimo turno diLeague ha sconfitta la Juventus.