Bulli ed eroia tra musica e cinema all’IC Severi venerdì 8 novembre arriva Vince Tempera

Arezzo, 62024 –, alle ore 11, presso il teatro Mecenate, il maestroterrà una lezione concerto nell’ambito della settima edizione del Festival internazionale per ragazzi “ed Eroi” al quale gli studenti della secondaria “F.” partecipano come giuria. Ideato e diretto da Paola Dei che da 50 anni lavora con bambini e ragazzi, il Concorso/Festival si caratterizza per l’intento di sensibilizzare a comportamenti inclusivi e contrastare quelli di prepotenza e sopraffazione. Paola Dei è associata CNA Arezzo e attiva nel raggruppamento CNA. Quest’anno il festival si svolge dal 6 al 10e vanta la collaborazione della Fondazione Collodi: ecco perché avrà al centro l’intramontabile storia di Pinocchio e tutti i suoi elementi. Dal rapporto con i genitori alla voce della coscienza, dall’amicizia all’avventura, dalla disobbedienza alla perdita: tutti i temi, i simboli e le metafore della storia convergono nel percorso di crescita e riguardano ogni bambino e ragazzo e continuano a incantare, emozionare e divertire intere generazioni.