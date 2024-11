Sport.quotidiano.net - Basket, la Virtus piega Tortona con il brivido e aggancia Trento in vetta

Bologna, 6 novembre 2024 – LaSegafredo Bologna si aggiudica il recupero della quarta giornata del campionato di Serie A dindo la Bertram85-81 ela Dolomiti Energia Trentino inalla classifica a punteggio pieno. A guidare il tabellino della compagine bianconera c’è Matt Morgan, autore di 16 punti con percentuali eccelse al tiro (2/2 da due e addirittura 4/5 da tre). Sono invece 14 i punti segnati a testa da capitan Marco Belinelli e Ante Zizic, il quale ha lanciato buoni segnali sotto canestro, dove ha catturato 7 rimbalzi al pari di Tonike Shengelia che ha siglato anche 12 punti. L’ultimo ad alzare bandiera bianca per la Bertram, che anche sul -12 a una manciata di minuti dalla fine non si è data per vinta e ha imbastito una coraggiosa rimonta arenatasi sul -2, è stato invece Arturs Strautins che ha portato a casa un bottino personale di 17 punti, mentre Tommaso Baldasso si è “fermato” a 15.