Secoloditalia.it - Alberi monumentali: il record è di Napoli, ma il più grande è a Palermo e il più vecchio a Catania: 4mila anni

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha reso disponibile sul proprio sito l’Elenco aggiornato deglid’Italia. Nel 2024, vengono inseriti 404 nuovi esemplari, mentre 37sono stati esclusi dall’elenco per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico. Con queste modifiche, il numero totale dio sistemi omogenei diprotetti e valorizzati sale a 4.655 unità. Si tratta disecolari che si distinguono per il loro valore biologico ed ecologico, storico e culturale, oltre che per la loro rarità e il ruolo che svolgono come habitat per alcuni animali. Le specie arboreepiù numerose sono la roverella (614 esemplari) e il faggio (243 esemplari). Le regioni con il maggiore numero disono il Friuli – Venezia Giulia (511 esemplari), la Lombardia (431) e la Sardegna (426 esemplari); i Comuni d’Italia dove è stato censito il maggior numero di patriarchi verdi sono(53), Caserta (51), Trieste e Priverno (48).