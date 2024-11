Lopinionista.it - Acerbo (Prc): “Salvini fa demagogia sulla pelle dei ferrovieri”

ROMA – “Solidarietà al capotreno accoltellato ieri mentre controllava i biglietti su un treno regionaletratta Genova – Busalla. L’alta adesione allo sciopero indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast Confsal e Orsa Trasporti è una lezione di civiltà in un paese che scivola verso la barbarie. I sindacati hanno proclamato lo sciopero segnalando che nonostante “le violente e reiterate aggressioni al personale mobile registrate negli ultimi mesi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine”. Non è il primo sciopero ma finora il governo, come denunciano le organizzazioni sindacali, non ha fatto nulla”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.