Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 10:30

DEL 5 NOVEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, SIAMO TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO SU DUE CORSIE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA CIRCONE REGOLARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA BUFALOTTA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE PER TRAFFICO DALLA CASILINA ALL’APPIA IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PRENESTINA CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA ANCHE QUI INCIDENTE RISOLTO ANCHE CODE RESIDUE NEI PRESSI DEL BIVIO PER MORLUPO, IN DIREZIONETRAFFICO SCORREVOLE SULLA-FIUMICINO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AD ECCEZIONE DELLE CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIRZIONE CENTRO IN CHIUSURA L TRASPORTO FERROVIARIO OGGI è IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, INIZIATO ALLE ORE 09.