Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dei disagi alfino alle 13 per una manifestazione in piazza Vidoni al Dipartimento della funzione pubblica altra manifestazione in via Molise fino alle 14 nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy possibile chiusura alricordiamo i lavori di riqualificazione del deposito tram di Porta Maggiore e rinnovo della rete tramviaria inevitabili modifiche sul servizio tranviario fino al 2 dicembre sulla strada dell’aeroporto di Fiumicino a causa di lavori chiuso dalle 21 di questa sera il nodo della XIICivitavecchia però venendo da Fiumicino fino alle 6 del 10 novembre nella fascia oraria 21 sei in alternativa si consiglia di proseguire sulla sono in direzione della capitale uscire allo svincolo nuova fiera die riprendere la 91 verso Fiumicino che poi immettersi sulla 12 per i trasporti in corso fino alle 17 uno sciopero nazionale del personale del offerte Trenitalia TPER Trenord e Italo i treni possono subire variazioni o cancellazioni per i dettagli di cose di altre notizie potete fare il sito