Lanazione.it - Strada, aumentano gli indisciplinati. Un milione in più dalle sanzioni

Casse comunali a braccia aperte visto che stanno per ricevere quasi 1di euro in più rispetto al previsto. Insomma, mica spiccioli. Merito, si fa per dire, degli automobilisti poco disciplinati e degli inevitabili verbali a cui sono andati incontro. In soldoni, la ridefinizione in fase di bilancio delle entrate accertate per il 2024 in base alle violazioni al Codice dellae ai proventi delledegli autovelox ha visto lievitare di quasi 500mila euro le somme previste. E nel frattempo è stata calcolata una nuova lista di “morosi“ non ancora in pari per multe prese nel dicembre 2019, anche qui per 500mila euro. Il risultato è un tesoretto che andrà a rimpinguare non poco le casse dell’ente. Andando per ordine, la variazione delle entrate del 2024 – aggiornata al 30 settembre – ha visto l’accertamento delle violazioni al Codice dellapassare da 1,5 a 1,8 milioni di euro, pari a quasi 291mila euro in più rispetto al previsto.