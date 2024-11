Lapresse.it - Saudi Aramco, utile in discesa a -15% nel terzo trimestre

ha registrato nelunnetto di 27,5 miliardi di dollari in calo di circa il 15% rispetto all’anno scorso. Sul gigante petrolifero pesa il calo dei prezzi del barile. L’dei primi 9 mesi dell’anno ammonta a a 83,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 94,5 miliardi di dollari dell’anno precedente. I prezzi del petrolio sono diminuiti negli ultimi giorni con le tensioni in Medio Oriente che sembrano essersi leggermente attenuate e il rallentamento dell’economia cinese.pagherà dividendi pari a 20,28 miliardi di dollari per ile un dividendo legato alle performance di 10,77 miliardi. La società ha un valore di mercato di 1,7 trilioni di dollari, il che la rende la sesta azienda di maggior valore al mondo dopo Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet (Google) e Amazon.