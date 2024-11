Liberoquotidiano.it - Rifiuti, Cic e Biorepack: Osservatorio Bioriciclo per migliorare la raccolta dell'organico

Rimini, 5 nov. - (Adnkronos) - Il tasso di materiali non compostabili nell'umido è pari al 7,1%. Ciò causa in media una rimozione del 21,9% deiconferiti agli impianti di trattamento. E' quanto emerge dalle analisi condotte dal Centro Studi Cic, numeri dai quali emerge la necessità di uno strumento strategico per diffondere le buone pratiche die riciclo del rifiutoe degli imballaggi in bioplastica biodegradabile e compostabile. E' l'obiettivo, voluto dal Consorzio Italiano Compostatori e dal Consorzio, presentato oggi a Ecomondo, la fiera di riferimento per il settorea green e circular economy. L'urgenza di un organismo che rafforzi la transizione all'economia circolare nell'ambitodeiorganici è tutta nei numeri.