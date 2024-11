Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Mattia Pacini trascina il Capezzano. Da mezzala fa 4 gol “alla Frattesi“

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

La copertina della settimana se la prende, di prepotenza, tutta quantaEgidio(nella foto): il capitano ormai bandiera delPianore ha deciso il successo dei suoi 4-3 in casa contro il Mulazzo del torrelaghese Carlo Capo (doppietta da ex di turno per lui).ha calato un poker di reti (tutte su azione) giocando nel suo ruolo ideale di. I suoi sganciamenti a rimorchio ed i suoi perfetti tempi di inserimento lo rendono un centrocampista ““, in grado di segnare come un attaccante di razza. Fra l’altro nel match vinto sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ di retine ha fatte in realtà cinque. ma una nella porta sbagliata, sfiorando di testa quello che è stato l’autogol del 2-2. Proprio di testa ha segnato due dei quattro gol fatti ricevendo i cross dalle fasce dei terzini di spinta Dalle Luche e Pardini.