Papa Francesco a casa di Emma Bonino l' ho trovata benissimo VIDEO

Papa Francesco a casa di Emma Bonino, "l'ho trovata benissimo"

AGI -si è recato questa mattina a visitare, nell'abitazione nei pressi di Campo de' Fiori della storica leader Radicale, rientrata da pochi giorni dopo il ricovero in ospedale per una crisi cardiorespiratoria. Come ha trovato Bonino? "", ha risposto il Santo Padre ai passanti che lo hanno intercettato mentre risaliva in auto al termine dell'incontro. "Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita".condivide su Instagram la foto che la ritrae con Bergoglio - entrambi su una sedia a rotelle - sul terrazzo della sua abitazione. "Di- riprende la storica leader Radicale - emerge sempre l'aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi: un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini.