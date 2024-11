Ilgiorno.it - Otto giorni chiuso in casa con l’intelligenza artificiale

in, completamente isolato: niente visite o telefonate. L’unica cosa che Filippo Pinò, 44 anni di Corsico, avrà a disposizione sarà. Qual è l’obiettivo dell’esperimento? "Rispondere a delle domande: cosa può fare e cosa si può fare con l’AI? Mi aiuterà a sviluppare progetti e obiettivi, personali e professionali, o sarà, al contrario, un ostacolo? Fino a dove può arrivare l’uso della AI nella vita quotidiana?". Come le è venuta l’idea? "Sono specializzato nel campo della formazione, training e coaching nel settore delle vendite. Inizialmente ho approfondito la programmazione neurolinguistica, sempre applicata a questo campo, poi mi sono appassionato del mondo dell’AI, chiedendomi come avrei potuto integrare le tecnologie delcon il settore vendite.