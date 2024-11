Anteprima24.it - Nocera Inferiore, arriva lo street control

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo strumento a servizio della Polizia Municipale per illo della viabilità e della sicurezza stradale: si tratta dello, un sistema di telecamere a infrarossi, installate sulle auto di servizio, in grado di indentificare le targhe dei veicoli che infrangono le norme della Codice della Strada, in un raggio d’azione fino a venti metri. Loha lo scopo di sanzionare le auto in sosta vietata, in doppia fila e di effettuareli sulla regolarità documentale. Infatti, possono essere incrociati i dati del database della Polizia Locale con quelli delle Assicurazioni e della Motorizzazione, rilevando auto con assicurazioni e revisioni periodiche scadute. Il temutoesordì nel 2014, riuscendo a comminare più di ottanta multe in tre minuti, grazie alle telecamere capaci di raccogliere e memorizzare le immagini di tutte le auto in divieto di sosta o in doppia fila.