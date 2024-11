Liberoquotidiano.it - Napoli, Antonio Conte nononostante il ko e l'anti-Inter

Diamo subito fiato alla grande sorpresa di giornata, la sconfitta casalinga della capolista, 3-0, ad opera dell'Atalanta di Gasperini. Che per noi non è affatto una sorpresa anche perché abbiamo sempre considerato la Dea una guastafeste delle grandi, nonostante non parta mai con i favori del pronostico da parte dei media. Forse perché ogni anno i suoi dirigenti, incurdi fare dei cicli, la decapitano dei giocatori migliori, che vengono rimpiazzati nella maggior parte dei casi da scarti di altre squadre. Nella impossibilità di nominarli tutti, ma solo per mancanza di spazio, basterebbe citare De Kateleare il giocatore che aveva addirittura messo in crisi la credibilità calcistica di Maldini al Milan o Retegui, che nel Genoa era considerato un buon giocatore, e nell'Atalanta è diventato capocannoniere del campionato.