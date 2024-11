Mistermovie.it - Mister Movie | Il Pinguino: Esplorando “Top Hat” e il Passato di Rex Calabrese

Il Pinguino continua a catturare l'attenzione del pubblico, con l'episodio 7, "Top Hat", che funge da penultimo capitolo di questa intensa saga. Questo episodio non solo approfondisce il passato oscuro di Oz Cobb, interpretato da Colin Farrell, ma modifica anche le dinamiche della sua guerra contro Sofia Falcone, interpretata da Cristin Milioti. Inoltre, l'episodio segna l'introduzione di un personaggio chiave, il cui impatto si è fatto sentire sin dall'inizio della serie. Chi È Rex? Il nome Rex Calabrese viene menzionato fin dalla drammatica scena di apertura della serie. Per Oz Cobb, Rex è una figura leggendaria del quartiere, un gangster che mostrava un affetto speciale per i bambini, inclusi lui e i suoi fratelli.