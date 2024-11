Meteo | l’anticiclone africano ha i giorni contati in arrivo pioggia freddo

Leggi tutto su Ildenaro.it

ha i: l’alta pressione, che sta dominando in Italia dal 28 ottobre scorso, lascerà il passo ad alcune piogge e, dalla prossima settimana, anche all’di correnti fredde da nord”. Lo afferma Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, confermando la calma piatta anticiclonica al Centro-Nord con smog e nebbie notturne ancora per qualche giorno, mentre all’estremo Sud assisteremo ad un aumento dell’instabilità. Nel dettaglio, già dalle prossime ore, sono previsti addensamenti tra Calabria e Sicilia ionica con modesti piovaschi, mentre al Centro-Nord, dopo il dissolvimento delle nebbie notturne, il sole scalderà fino a valori sopra la media: 20-22°C da Genova a Roma, ma anche 25°C ad Oristano, 23°C a Napoli, Salerno e Taranto. Domani e giovedì le piogge aumenteranno un po’ di intensità sulla Sicilia e raggiungeranno localmente anche la Sardegna tirrenica: qualche piovasco non è escluso da metà settimana lungo tutte le coste del settore centro-meridionale tirrenico.