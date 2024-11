Panorama.it - L’anello cyber debole è quello che conta

Leggi tutto su Panorama.it

Abbandoniamo le vicende nostrane perché un caso decisamente interessante merita la nostra attenzione. L’attaccoa Microlise di pochi giorni orsono, in effetti, non deve passare inosservato, anche dalle nostre parti. A questo punto tutti si domanderanno chi sia questa Microlise. Giusta domanda a cui diamo una sintetica risposta. Si tratta di un fornitore di servizi informatici per il comparto della logistica, leader in Gran Bretagna, che, come spiega chiaramente sul suo sito internet “crea un ecosistema senza soluzione di continuità attorno alle risorse remote per gli operatori di flotte e i produttori, consentendoti di monitorare, gestire e mantenere la propria attività”. Questo “ecosistema” è stato tragicamente travolto da un attaccoe a questo punto sono successe una serie di cose.