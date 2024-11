Biccy.it - Katy Perry, Gaga e Christina Aguilera cantano ai comizi di Kamala Harris

La notte prima delle elezioni americane tre grandi popstar si sono esibite agli ultimielettorali di. Chrsitinaè salita sul palco di Las Vegas, mentre Ladysono apparse in Pennsylvania, la prima a Philadelphia e la seconda a Pittsburgh.: i discorsi e le esibizioni. Dopo aver cantato God Bless America e The Edge of Glory, Ladyha esortato tutti a votare per: “Ciao a tutti. Per più della metà della vita di questo Paese, le donne non hanno avuto voce. Eppure abbiamo cresciuto i bambini, abbiamo tenuto unite le nostre famiglie, abbiamo sostenuto gli uomini mentre prendevano le decisioni. Ma domani, le donne saranno parte di questa decisione. Oggi, ho nel mio cuore tutte le donne che mi hanno reso quella che sono.