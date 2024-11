Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa avvertita questa mattina

Unadidi magnitudo 1.6 è stata registrata dalla Sala Sismica dell’INGV alle ore 7:50 del 5 novembre 2024. L’epicentro è stato localizzato a 2 km a nord-ovest di Castelliri, un piccolo comune situato in provincia di Frosinone, nella regione Lazio. Le coordinate geografiche dell’evento sono 41.6960° N, 13.5630° E, con una profondità di 7 km. Nonostante la bassa magnitudo, laè stata percepita da diversi residenti della zona. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e invitano la popolazione a mantenere la calma. L'articoloproviene da The Social Post.